В Крыму танкисты Черноморского флота провели ночные стрельбы

Танковые подразделения отдельной бригады береговой обороны тренировались в стрельбе по мишеням, имитирующим тяжёлую технику и артиллерийские системы условного противника. Экипажи Т-72Б3 выполнили стрельбы в движении по пересеченной местности. Также танкисты показали свои тактические навыки уничтожив заранее разведанные оборудованные позиции противотанковых расчетов условного противника.

Кроме этого военнослужащие отработали навыки вождения бронетехники в тёмное время суток, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

На полигоне «Ангарский» в Крыму танковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели ночные занятия по огневой подготовке.

В Крыму танкисты Черноморского флота провели ночные стрельбы На полигоне «Ангарский» в Крыму танковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели ночные занятия по огневой подготовке. Кроме этого военнослужащие …



В Москве 14 апреля ожидается до +11 °С 06:17 В Москве во вторник, 14 апреля, ожидается до +11 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр России. globallookpress.com Согласно прогнозам синоптиков, температура …



Совет Европы ищет консультантов для развития ГБР Украины Совет Европы объявил тендер на консультационные услуги, направленные на совершенствование работы Государственного бюро расследований Украины. Об этом говорится в документах …



Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом Составлен рейтинг мест, где велик шанс заразиться коронавирусом. Об этом газете «Аргументы и факты» рассказал врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. По его …

