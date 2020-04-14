В Крыму танкисты Черноморского флота провели ночные стрельбы

На полигоне «Ангарский» в Крыму танковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели ночные занятия по огневой подготовке.
Кроме этого военнослужащие отработали навыки вождения бронетехники в тёмное время суток, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Танковые подразделения отдельной бригады береговой обороны тренировались в стрельбе по мишеням, имитирующим тяжёлую технику и артиллерийские системы условного противника. Экипажи Т-72Б3 выполнили стрельбы в движении по пересеченной местности. Также танкисты показали свои тактические навыки уничтожив заранее разведанные оборудованные позиции противотанковых расчетов условного противника.
Источник: Вести.Севастополь