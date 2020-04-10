В Крыму тюльпаны из ботанического сада срезают в подарок врачам

Врачей крымских больниц порадуют редкими цветами из коллекции Никитского ботанического сада.

В этом году ботанический сад закрыт для посетителей из-за пандемии коронавируса, а традиционный «Парад тюльпанов» состоялся виртуально. Сотрудники ботсада решили подарить цветы медикам, которые в непростых условиях сражаются с наступающим на полуостров вирусом.

“Медики не могут сами приехать к нам, поэтому цветы едут к ним. В этих цветах – наше уважение, радость и любовь. Красота может и не спасет мир, но точно сделает его лучше”, – говорит директор НБС Юрий Плугатарь.

Тюльпаны различных сортов голландской селекции уже уложены в красивые коробки, отправились к адресатам. Их вручат сотрудникам двух ялтинских больниц – поликлиники в Гурзуфе и Ливадийской больницы, а также Республиканской клинической больницы имени Семашко, сообщает РИА “Новости”.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Ольга Леонова

Источник: Вести.Севастополь