В Крыму три новых случая заражения коронавирусом

В Ялте заболела семейная пара, занимавшаяся волонтёрством.

Источник заражения семейной пары в Ялте пока не установлен. Ялтинцы не выезжали за пределы города и не контактировали с больными. Во время передачи продуктов волонтёры не контактировали с пожилыми людьми, а оставляли покупки у дверей. Под наблюдение взяты двое несовершеннолетних детей. Всего в списке контактов 12 человек.

Также коронавирус подтверждён у женщины, контактировавшей с заболевшей семьёй из Красногвардейского района. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Источник: Вести.Севастополь