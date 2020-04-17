В Крыму у 50% больных коронавирус протекает бессимптомно

За сутки в Крыму на коронавирус обследовано 210 человек, выявлено три положительные пробы.

Об этом на заседании оперативного штаба сообщила министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская. По её словам, у половины граждан, анализы которых на коронавирусную инфекцию оказались положительными, не было внешних признаков заболевания.

Сейчас в Крыму под наблюдением остаются 2041 человек, снято с контроля 143, поставлен – 31. Всего в республике выявлено 40 случаев заражения коронавирусом. 21 человек выздоровел, 19 продолжают лечение в стационарах.

Источник: Вести.Севастополь