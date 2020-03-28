В Крыму у медиков будет бесплатный проезд на городском транспорте

28 марта 2020     10
В Крыму у медиков будет бесплатный проезд на городском транспорте

Все крымские врачи получат льготы на проезд в общественном транспорте. На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Крыму обсуждалась возможность введение данной льготы.

Все медики Республики Крым будут ездить на общественном транспорте бесплатно. Форма получения льгот пока не определена. Возможно медперсоналу будут выплачиваться денежные средства на проезд. Решение Совмин примет уже сегодня.

Поскольку в Крыму введены ограничительные меры для профилактики коронавируса, для того чтобы способствовать пребыванию граждан дома, для других категорий граждан временно ограничены льготы на проезд.

За прошедшие сутки в Крыму не зафиксировано новых случаев коронавируса.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму у медиков будет бесплатный проезд на городском транспорте
В Крыму у медиков будет бесплатный проезд на городском транспорте

Все крымские врачи получат льготы на проезд в общественном транспорте. На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Крыму обсуждалась …


В Крыму МВД и прокуратура будут контролировать соблюдение карантина
В Крыму МВД и прокуратура будут контролировать соблюдение карантина

Сотрудники полиции и прокуратуры Крыма будут контролировать соблюдение ограничительных мер по коронавирусу. Помимо контроля соблюдения карантинного режима сотрудниками территориальных органов …


Число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 600 тысяч
Число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 600 тысяч

Число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире превысило 600 тысяч. Об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometers, а также данные …


В России еще 228 человек заразились коронавирусом
В России еще 228 человек заразились коронавирусом

В России за сутки зарегистрировано 228 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале. Общее число выявленных в …


В Москве выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 114 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с инфекцией …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты