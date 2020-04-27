В Крыму у «закладчика» изъяли 120 свёртков с «солью»

Около одного из сёл Джанкойского района, во время патрулирования, полицейские заметили на обочине автомобиль, а рядом, в лесополосе, водителя, делавшего так называемую «закладку».

Мужчина был задержан с поличным. В его машине обнаружено 97 свёртков с порошкообразным веществом. Также подозреваемый показал места уже сделанных «закладок». В общей сложности изъят 121 свёрток с веществом белого цвета.

Ранее судимый 33-летний житель Армянска рассказал, что информацию о местонахождении партии наркотика получил через один из «мессенджеров». После он должен был передать координаты и фотографии, сделанных им «тайников» и получить за это деньги, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

У гражданина изъята «соль» общей массой 67,09 грамма. Возбуждено уголовное дело, максимальная санкция статьи – 20 лет лишения свободы.

Источник: Вести.Севастополь