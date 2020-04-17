В Крыму уклонявшийся от выплат алиментщик может отправиться в тюрьму на год

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, почти два года уклонявшегося от выплаты алиментов на содержание дочери.

Крымчанин задолжал более 400 тысяч рублей на содержание своей малолетней дочери. В отношении жителя Красногвардейского района Крыма возбуждено уголовное дело за неоднократную неуплату алиментов, сообщила пресс-служба прокуратуры республики Крым.

Правоохранители установили, что 51-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности по неуплате без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, обязан выплачивать алименты на содержание своей малолетней дочери в размере ½ части всех доходов до достижения ею совершеннолетия.

Злоумышленник уклонялся от выплат почти два года и теперь сумма задолженности превысила 400 тысяч рублей. Он может получить максимальное наказание – до одного года лишения свободы.

Источник: Вести.Севастополь