В Крыму умер двенадцатый пациент с коронавирусом

На территории Республики Крым скончался пациент, находившийся долгое время в реанимации в тяжёлом состоянии.
«Пациент в тяжёлом состоянии, длительное время находившийся в реанимационном отделении, скончался», – рассказал на брифинге замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.
В больницах Крыма остаются 110 больных коронавирусом: пятеро – в тяжёлом состоянии, 80 – в средней степени тяжести, 25 – в удовлетворительном. Лечение от внебольничной пневмонии проходят 170 пациентов.
Общее число умерших от коронавирусной инфекции на территории полуострова достигло 12 человек.
Источник: Вести.Севастополь