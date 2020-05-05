В Крыму умер первый пациент с коронавирусом

В республике Крым зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом. Это женщина 1950 года рождения. Она умерла 4 мая в Сакской горбольнице.

Как рассказал сегодня на заседании оперативного штаба Сергей Аксенов, женщина страдала от ишемической болезни сердца, сахарного диабета и ожирения. Она была госпитализирована с пневмонией и находилась на кислородной поддержке. Позже у нее подтвердился коронавирус. Смерть наступила от острой сердечной недостаточности.

Еще два человека находятся в тяжелом состоянии: это женщина 1925 года рождения в Алуште и еще один пациент – в Евпаторийской горбольнице.

Сейчас в больницах Крыма на лечении от коронавируса находятся 87 человек, 40 были выписаны. В целом в республике зафиксировано уже 128 случаев новой инфекции.

Источник: Вести.Севастополь