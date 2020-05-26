В Крыму уничтожены авиабомбы SD-50 недавно найденные на «Тавриде»

Саперы Черноморского флота и севастопольские пиротехники МЧС взорвали боеприпасы на месте обнаружения.

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Рядом со строящимся участком трассы «Таврида» прошла масштабная операция по ликвидации немецких авиабомб, найденных на прошлой неделе. Боеприпасы разместили на дне траншеи и засыпали грунтом. За подрывом снарядов следили с помощью беспилотной техники.

«Сложность данной операции заключалась в том, что авиабомбы уничтожались на месте, где рядом находился газопровод – 60 метров, диаметром 530 миллиметров. Также вблизи располагались линии электропередач. Был произведён расчёт на камуфлет. В результате работ объекты инфраструктуры не повреждены», – рассказал заместитель начальника Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Сергей Наполов.

Ликвидация прошла успешно.

Источник: Вести.Севастополь