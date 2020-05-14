В Крыму устанавливают обстоятельства гибели мужчины на путях

14 мая 2020     19
В Крыму устанавливают обстоятельства гибели мужчины на путях

В Крыму на железнодорожных путях найдено тело мужчины, скончавшегося от переломов. Правоохранители проводят проверку по факту смертельной травмы.

Погибший лежал в междупутье вблизи станции Элеваторная Крымской железной дороги. Следователи установили личность пострадавшего. Им оказался 28-летний житель Красногвардейского района, сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

В заключении судмедэкспертов указано то, что смерть мужчины наступила от полученных при сильном ударе переломов и ушибов. Проводится расследование обстоятельств происшествия.

Источник: Вести.Севастополь

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В Крыму устанавливают обстоятельства гибели мужчины на путях
В Крыму устанавливают обстоятельства гибели мужчины на путях

В Крыму на железнодорожных путях найдено тело мужчины, скончавшегося от переломов. Правоохранители проводят проверку по факту смертельной травмы. Погибший лежал …



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