В Крыму устанавливают обстоятельства гибели мужчины на путях

В Крыму на железнодорожных путях найдено тело мужчины, скончавшегося от переломов. Правоохранители проводят проверку по факту смертельной травмы.
Погибший лежал в междупутье вблизи станции Элеваторная Крымской железной дороги. Следователи установили личность пострадавшего. Им оказался 28-летний житель Красногвардейского района, сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.
В заключении судмедэкспертов указано то, что смерть мужчины наступила от полученных при сильном ударе переломов и ушибов. Проводится расследование обстоятельств происшествия.
Источник: Вести.Севастополь