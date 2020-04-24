В Крыму установили виновников крупного ландшафтного пожара

Сотрудники пожарной части 111 пгт. Щебетовка установили виновников крупного возгорания.

«Молодые люди в условиях особого противопожарного режима, развели костёр на территории водоёма Брынцевский. Огонь быстро распространился по сухому камышу и перешёл в лес», – рассказал Министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

По его словам, виновников удалось задержать на месте, они были привлечены к административной ответственности.

В пожаротушении помощь спасателям оказали военнослужащие части, базирующейся на территории муниципалитета. Локализация горения и ликвидация очага заняли полтора часа. Площадь пожара составила один гектар.

Источник: Вести.Севастополь