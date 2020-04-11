В Крыму устранена авария, оставившая без газоснабжения жителей Бахчисарая

11 тысяч жителей Бахчисарай остались без газоснабжения. Причиной стала авария на газопроводе. В 13:00 аварийно-восстановительные работы завершены, был начат пуск газа потребителям.

При выполнении дорожных работ в Бахчисарайском районе был поврежден газопровод. В результате аварии было прекращено газоснабжение в Бахчисарае. Около 11 тысяч крымчан оказались без газа. В настоящее время аварийно-восстановительные работы закончены. Газоснабжение Бахчисарая было восстановлено.

В ремонтных работах было задействовано 55 человек личного состава и девять единиц техники, сообщает ИА «ТАСС» со ссылкой на источник в компании «Крымгазсети».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото hoiniki.by

Источник: Вести.Севастополь