В Крыму утвердили порядок выплаты на детей от 16 до 18 лет

23 мая 2020     15
В Крыму утвердили порядок выплаты на детей от 16 до 18 лет

Власти Крыма приняли решение обеспечить выплаты детям в возрасте от 16 до 18 лет из регионального бюджета.

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей будут производиться во второй половине июня. Об этом сегодня в ходе заседания оперативного штаба сообщила вице-премьер Республики Крым Елена Романовская.

Главным условием для назначения выплат является наличие гражданства РФ. Деньги получат граждане, имеющие как постоянную, так и временную регистрацию на территории республики, при условии, что ребенок обучается в образовательном учреждении Крыма.

Вице-премьер также уточнила что выплата не привязана к доходам граждан. Заявление на выплату можно подать на портале Госуслуг. Подробные инструкции и разъяснения по регламенту подачи документов опубликованы на официальном сайте правительства.

Источник: Вести.Севастополь

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