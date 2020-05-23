В Крыму увеличен уровень тестирования на коронавирус

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции сообщила руководитель Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Показатель тестирования в Республике Крым увеличился более чем в два раза.Число исследований на COVID-19 за прошедшую неделю составило 1200 в сутки. При этом, несмотря на увеличение проведенных тестов, количество выявленных случаев коронавирусной инфекции не увеличилось.

В Крыму анализы на коронавирус выполняют четыре лаборатории. Две из них – лаборатории Министерства обороны.

Источник: Вести.Севастополь