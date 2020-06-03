В Крыму увеличилось число тяжелых больных коронавирусом

3 июня 2020     21
В Крыму увеличилось число тяжелых больных коронавирусом

Число тяжелых пациентов с коронавирусом в Крыму увеличилось до пяти. Трое из них находятся в реанимации ковидного госпиталя в Симферополе, двое – в Евпаторийской горбольнице, сообщил сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский. 

В целом лечение от коронавируса в больницах Крыма сейчас проходит 131 человек. За сутки с выздоровлением были выписаны 12 пациентов. 

Под медицинским наблюдением в стационарах, обсерваторах и на дому находятся 2707 человек, и это число с каждым днем растет. 1 июня их было, например, 2557. По-прежнему число взятых под наблюдение за сутки превышает количество тех, с кого его снимают. 

Накануне в обсерваторы были направлены 80 человек. Из них 32 человека – с пунктов пропуска на границе с Украиной и 48 прибывших различными видами транспорта.

 

Источник: Вести.Севастополь

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