В Крыму уже трое больных коронавирусом подключены к кислороду

30 апреля 2020     31
В Крыму уже трое больных коронавирусом подключены к кислороду

Из 92 случаев коронавируса, зафиксированных в Крыму, у троих пациентов болезнь протекает в тяжелой форме. Все эти люди находятся на кислородной поддержке, сообщила сегодня на заседании оперативного штаба вице-премьер республики Елена Романовская. 

Старейший пациент – это 95-летняя жительница Алушты. Ее состояние характеризуется как стабильно тяжелое. 

За сутки число больных, взятых под меднаблюдение, увеличилось на сто человек и достигло 1848. 96 человек сняты с меднаблюдения. 

35 человек из 92 заболевших коронавирусом, уже выписаны, еще четверо – на пути к выздоровлению. 

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил людей не заниматься самолечением, а вовремя обращаться за медицинской помощью. Он привел в пример Москву, где большинство тяжелых случаев начались именно с того, что люди пытались лечить себя сами. 

Источник: Вести.Севастополь

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