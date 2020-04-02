В Крыму ужесточили меры профилактики распространения коронавируса

Новые ограничения в связи с распространением коронавируса введены на территории Крыма. Жители Крыма не должны покидать свои дома в период с 3 по 6 апреля.

Граждане обязаны оставаться по месту жительства. Выходить из дома разрешается только для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в ближайший магазин и выгула собак на расстояние 100 метров от дома.

В указе есть рекомендации по поведению граждан на улицах. Крымчанам запрещается находиться друг от друга на расстоянии ближе чем 1,5 метра. Такое же правило действует и в общественном транспорте.

Гражданам, старше 65 лет будет запрещено до 14 апреля покидать свои дома, а несовершеннолетним – появляться в общественных местах без сопровождения взрослых.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь