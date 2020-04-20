В Крыму в ближайшие дни ожидаются заморозки

Ночью и утром 21-23 апреля в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки.

«Ночью и утром 21, 22 и 23 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -1…-3», – сообщил глава МЧС РК Сергей Шахов со ссылкой на «Крымское управление по гидрометеорологии».

По его словам, такие погодные условия могут стать причиной чрезвычайных происшествий в сфере ЖКХ, а также вызвать повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, в том числе цветущих косточковых культур.

Источник: Вести.Севастополь