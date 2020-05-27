В Крыму в ходе рейда выявлены 13 таксистов-нелегалов

В Крыму завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Таксист», которое проводили сотрудники Крымского линейного управления МВД России вместе с коллегами из ГИБДД.

Они проверяли таксистов, которые предлагают свои услуги пассажирам на ж/д вокзалах в Керчи, Симферополе, Севастополе, Ялте, Феодосии, Джанкое и Евпатории и в аэропорту Симферополя.

Как сообщила пресс-служба транспортной полиции, проверке подлежали все автомобили такси, которые оказывались в поле зрения правоохранителей. Из 100 проверенных водителей у 13 нашли нарушения законодательства. Фактически это были нелегалы, работающие без лицензии и не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Их привлекли к административной ответственности, все материалы уже направлены в районные суды.

Источник: Вести.Севастополь