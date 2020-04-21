В Крыму в этом году произошло 34 природных пожара

В МЧС Крыма рассказали о ликвидации очередного возгорания в лесу. 19 апреля возле села Малиновка Бахчисарайского района в районе кладбища загорелась лесная подстилка.

Площадь возгорания составила полтора гектара. В течение часа пожарные и работники Бахчисарайского лесничества смогли локализовать огонь.

С начала года в Крыму это уже 34-ый природный пожар. В общей сложности выгорела трава и лесная подстилка на пощади в 23 га.

Как рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, чаще всего к возгораниям сухой растительности приводит человеческая небрежность и безответственность.

В республике из-за высокой пожароопасности запрещен въезд в леса и разжигание там костров.

Источник: Вести.Севастополь