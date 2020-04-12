В Крыму в период самоизоляции девушка отправилась в горы и сорвалась с возвышенности

12 апреля 2020     31
В Крыму в период самоизоляции девушка отправилась в горы и сорвалась с возвышенности

В районе села Малиновка девушка сорвалась с высокой гряды и повредила ноги.

Девушка в субботу, проигнорировав режим самоизоляции, вышла в однодневный поход по горному Крыму. Уже ближе к вечеру она сорвалась с возвышенности и травмировала обе ноги. Когда поняла, что самостоятельно передвигаться не может, обратилась к спасателям.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, с помощью мобильной связи сотрудникам отряда «КРЫМ-СПАС» удалось установить точное местонахождение пострадавшей. На носилках ее донесли до кареты скорой помощи и доставили в больницу.

Источник: Вести.Севастополь

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