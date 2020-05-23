В Крыму в районе трассы «Таврида» найдена еще одна немецкая авиабомба

Севастопольские саперы МЧС при подготовке к подрыву немецкой авиабомбы, недавно найденной в строящемся районе «Тавриды», обнаружили еще один боеприпас.

Как сообщает пресс-служба МЧС, оба снаряда идентичны. Новая находка находилась в грунте в 30 метрах от предыдущей. Она такого же типа и калибра – SD-50.

Состояние взрывателей данных боеприпасов не позволяет транспортировать их. Оба взрывоопасных предмета будут уничтожены на месте в ближайшее время.

Немецкие авиационные бомбы SD-50 имеют общий вес – 50 килограммов, вес взрывчатого вещества – 16 килограммов, разлёт осколков – 600 метров,

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Источник: Вести.Севастополь