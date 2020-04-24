В Крыму в трех семейных очагах зафиксированы новые случаи коронавируса

24 апреля 2020     9
В Крыму в трех семейных очагах зафиксированы новые случаи коронавируса

За сутки в республике Крым зарегистрированы 4 новых случая инфекции. Два – в семейном очаге в Джанкойском районе, по одному – в Ялте и Бахчисарае. 

Никаких признаков ОРВИ у людей не было, наличие коронавируса у них подтвердили результаты анализов, сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба.

В Джанкойском районе семья вернулась из Москвы и заразила своих родственников, все они находились в инфекционном отделении под наблюдением, и еще у двух человек в контактной группе подтвердился диагноз. 

В Ялте женщину заразил заболевший коллега, она и так находилась в обсерваторе, а сегодня ее перевели в инфекционное отделение горбольницы.

В Бахчисарае еще одна женщина относилась к числу дальних контактов и была на самоизоляции дома. Но вчера после получения результутов анализа ее также госпитализировали. 

Медицинское наблюдение за всеми этими очагами продолжается, заверила Пеньковская. 

Таким образом число зараженных в Крыму достигло 57 человек.

Источник: Вести.Севастополь

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