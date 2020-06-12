В Крыму в выходные ожидаются грозы и град

В ближайшие двое суток на территории Крыма ожидается сильное ухудшение погоды.

На полуостров надвигается холодный атмосферный фронт. В некоторых районах пройдут ливни и грозы с градом, но при этом сохранится и аномальная жара. Воздух прогреется до 26 градусов тепла. Также ожидается сильный ветер скоростью до 25 метров в секунду. МЧС предупреждает о возникновении возможных чрезвычайных ситуаций.

В Севастополе погода на выходных будет прохладной, но осадки маловероятны. По данным Севастопольского гидрометцентра в городе будет облачно с прояснениями. Термометры покажут 22 градуса тепла, ветер умеренный. В начале следующей недели возможны дожди.

Источник: Вести.Севастополь