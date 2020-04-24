В Крыму военнослужащий осуждён за мошенничество в особо крупном размере

24 апреля 2020     8
В Крыму военнослужащий осуждён за мошенничество в особо крупном размере

Старший сержант незаконно получил от Министерства обороны около 1,1 миллиона рублей.

В октябре-декабре 2012 года осуждённый служил в Волгограде, а с декабря 2012 года – в Крыму, где был поставлен все виды довольствия. По вине сотрудников финансовых органов, с марта 2013 года по июль 2018 года ему продолжали перечислять выплаты на счёт в Сбербанке по прежнему месту службы, сообщает пресс-служба военного следственного управления СК РФ по Черноморскому флоту.

После того, как нарушение было выявлено, командование предупредило старшего сержанта о незаконности получения средств. Но в декабре 2018 года он выехал в Ставрополь и снял со счёта около 1,1 миллиона рублей, чем причинил ущерб Минобороны.

Приговор Севастопольского гарнизонного военного суда – 1,5 года лишения свободы колонии общего режима.

Источник: Вести.Севастополь

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