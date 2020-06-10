В Крыму возбудили еще одно уголовное дело по факту гибели 6-летней девочки

За халатность и бездействие должностные лица системы профилактики, не принявшие мер к устранению нарушений по ненадлежащему исполнению родительских обязанностей матерью погибшей девочки, ответят перед законом. Кроме этого рамках следственных мероприятий правоохранители проверят процессуальное оформление работы полиции, не поставивших на учет фигуранта уголовного дела, который вел асоциальный образ жизни после освобождения из мест лишения свободы.

Следователи Республики Крым установили, что несмотря на то, что мать погибшего ребенка, злоупотребляла спиртным и неоднократно привлекалась комиссией по делам несовершеннолетних к ответственности, не учете не состояла. В неблагополучной семье не проводились профилактические мероприятия, а дети остались без надзора органов.

Главное следственное управление СК РФ Следствием даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за меры реагирование на тревожные сигналы в многодетной семье. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России и руководства Главного следственного управления, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее 39-летнему жителю крымского поселка Ленино предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера. Он уже был неоднократно судим за различные преступления — кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование, последний раз освободился из колонии весной прошлого года. Следователи установили, что мужчина сам вызвался проводить домой шестилетнюю девочку, которую взял на рыбалку ее отец. В итоге по дороге мужчина совершил в отношении ребенка преступления сексуального характера. Затем, понимая, что девочка не умеет плавать и не сможет самостоятельно выбраться, столкнул ее в воду. При этом подозреваемый считался близким другом семьи.

Источник: Вести.Севастополь