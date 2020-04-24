В Крыму возобновились поиски пропавшего подводного охотника

Сегодня в районе феодосийского поселка Орджоникидзе продолжились поиски подводного охотника. Проведенные вчера работы результатов не дали, сообщила пресс-служба МЧС республики.

Накануне к поисковым работам были привлечены дополнительные силы – приехали шесть спасателей Судакского отряда «КРЫМ-СПАС». Сейчас поисковые работы ведут уже 30 человек.

Они обследовали акваторию мысов Меганом, Бугас и Толстый, а также бухты от села Прибрежное до поселка Курортного и бухты Карадагского природного заповедника. В общей сложности 80,6 км береговой линии, 96 км акватории. Водолазы провели осмотр дна общей площадью 200 000 кв.м.

Мужчина пропал 20 апреля в акватории бухты Двуякорной поселка Орджоникидзе.

Источник: Вести.Севастополь