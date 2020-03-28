В Крыму впервые зафиксирован случай контактного заражения коронавирусом

В Республике Крым подтвержден новый случай коронавирусной инфекции. Заболевший не был в зараженных странах – он контактировал с прибывшим из-за границы крымчанином.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей официальной странице в Фейсбуке.

Человек, прибывший из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, не соблюдал рекомендованный режим самоизоляции.

Контактные лица из числа окружения всех заболевших граждан проходят лабораторное обследование. Все они теперь находятся на изоляции. Часть людей отправлены в инфекционные отделения, остальные наблюдаются медиками на дому.

В Крыму, по данным на 28 марта, 15 заболевших новым вирусом, в Севастополе – 5.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь