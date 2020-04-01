В Крыму все стройки будут заморожены до 6 апреля

В Республике Крым принято решение о приостановке работ на всех строительных площадках государственных и частных заказчиков.

Об этом сообщает ИА «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Крыма Евгения Кабанова. По его словам, ограничения коснутся и производителей строительных материалов.

«Понимаю, что это не совсем простое решение, но безопасность наших граждан превыше всего», – отметил вице-премьер.

В Крыму со 2 апреля вводятся строгие карантинные меры. Это решение принял сегодня глава Республики Крым Сергей Аксёнов по итогам заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь