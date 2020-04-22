В Крыму вторые сутки ищут любителя подводной охоты

Мужчина пропал в акватории пгт. Орджоникидзе городского округа Феодосия.

В 08:30 21 апреля в службу спасения поступила информация о том, что в акватории бухты Двуякорная, во время подводной охоты, пропал мужчина, сообщил глава МЧС Республики Крым Сергей Шахов.

По его словам, в поисковых работах участвовали пять человек из отряда «КРЫМ-СПАС». Водолазы обследовали дно бухты на площади около 60 тысяч квадратных метров. Также поиски велись с маломерного судна, по всем бухтам до пгт. Коктебель.

С утра 22 апреля поисковые работы возобновлены. Пока мужчина не найден.

Источник: Вести.Севастополь