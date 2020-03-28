В Крыму введут бесплатный проезд для медиков на время карантина

28 марта 2020     12
В Крыму введут бесплатный проезд для медиков на время карантина

Все крымские врачи могут получить льготы на проезд в общественном транспорте. На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Крыму сегодня, 28 марта, обсуждалась возможность введение данной льготы.

Все медики Республики Крым будут ездить на общественном транспорте бесплатно. Форма получения льгот пока не определена. Возможно, медперсоналу будут выплачиваться денежные средства на проезд. Решение Совмин примет уже сегодня.

Поскольку в Крыму введены ограничительные меры для профилактики коронавируса, чтобы способствовать нахождению людей дома, для других категорий граждан временно ограничены льготы на проезд. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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