В Крыму вводят пропуска для выхода пенсионеров из дома

До 30 апреля крымчанам старше 65 лет запретят выходить из дома без крайней необходимости.

Исключение составят ситуации опасные для жизни, необходимость приобретения продуктов питания и медикаментов, выгула животных, присутствия на рабочем месте (при наличии справки установленного образца от работодателя). Такое решение было озвучено на заседании оперативного штаба главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.

При необходимости безотлагательно покинуть дом, пожилые люди должны будут получить специальный пропуск в муниципалитете. Форма пропуска будет разработана в ближайшие дни. Ввести новые меры планируется 15 апреля.

Источник: Вести.Севастополь