В Крыму выявили 15 новых случаев коронавируса

21 мая 2020     11
В Крыму выявили 15 новых случаев коронавируса

Из 1206 проб на коронавирус, отобранных в Крыму за сутки, 15 показали положительный результат. 10 случаев в Сакском районе, 3 – в Евпатории, 2 – в Симферополе. 

Как рассказал сегодня на заседании оперативного штаба заместитель межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков, у 14 человек не было никаких симптомов заболевания, коронавирус у них выявили только благодаря взятым анализам. 

В Сакской районной больнице заболели 5 медработников, все они находились в обсерваторе. На 10-ый день у них взяли тесты, и они показали положительный результат. В этом очаге – всего 49 заболевших, из них 34 – медицинский персонал.

Также в Сакском районе коронавирус выявлен еще у пяти детей до 17 лет – это контактные по семейным очагам. Из обсерваторов их перевели в республиканскую детскую инфекционную больницу. 

В Евпатории COVID-19 обнаружен у одного подопечного дома престарелых, и еще у двух человек из числа младшего медицинского персонала детского инфекционного отделения горбольницы. Установлен круг их контактов, это 19 человек, все они помещены в обсерватор. Также в обсерваторы за сутки были помещены 22 человека, прибывшие в Крым из других регионов России. 

В Симферополе заболели два человека в уже известных очагах, их доставили в 7-ую горбольницу, ставшую ковидным госпиталем. Несмотря на то, что симптомов заболевания у людей нет, они получают все необходимое противовирусное лечение, определенное стандартами Минздрава страны. 

Таким образом за сутки число случаев коронавируса в Крыму выросло до 314-ти.

Источник: Вести.Севастополь

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