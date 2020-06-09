В Крыму выявили ещё 11 случаев коронавируса

За сутки в республике Крым зафиксировано 11 случаев COVID-19. Три случая – в Симферополе, 5 – в Феодосии и еще три – на корабле, который стоит на якоре в Керчи.

Как рассказал сегодня на утреннем брифинге заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков, в Симферополе двое заболевших — оба из контактной группы, еще один обратился в больницу с признаками пневмонии, позже у него лабораторно выявили коронавирус.

В Феодосии все пять заболевших находились под меднаблюдением как контактные по уже существующему очагу.

Моряков обследовали еще в Краснодарском крае, у троих анализы оказались положительными. Сейчас корабль стоит в Керчи, но никто на сушу не сходил. Тех, у кого подтвердился COVID-19, сняли с борта и доставили в горбольницу № 7 Симферополя, ставшую ковидным госпиталем.

С учетом новых заболевших число случаев коронавируса в Крыму достигло 457. В больницах лечение сейчас проходит 121 человек. Семь из них находятся в тяжелом состоянии, 90 — в состоянии средней степени тяжести. С начала пандемии выписаны уже 324 пациента, семь — за последние сутки.

Общее число людей, находящихся под меднаблюдением, достигло 2897 человек. За сутки под него были взяты 165 человек, сняли его с 139.

С диагнозом «внебольничная пневмония» в больницах Крыма находятся 187 человек, 11 из них в тяжелом состоянии.

Источник: Вести.Севастополь