В Крыму выявили шесть новых случаев COVID-19

14 мая 2020     11
В Крыму выявили шесть новых случаев COVID-19

Коронавирус подтверждён, в том числе, у 14-летнего ребёнка.

На утро 14 мая в Республике Крым зафиксировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил на заседании оперативного штаба глава региона Сергей Аксёнов.

В Ялте коронавирус подтверждён у одного контактировавшего с больным и женщины, обратившейся к медикам с симптомами ОРВИ. В Алуште заболел ещё один медик из местной больницы и 14-летний ребёнок из заболевшей семьи, оба пациента находились в обсерваторе. По одному новому больному в Симферополе и Феодосии.

Всего в республике заболели 245 человек, выздоровели 84.

  

Источник: Вести.Севастополь

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