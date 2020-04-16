В Крыму выявили три новых случая коронавируса

Общее число заболевших в республике достигло 37 человек.

В Республике Крым на утро 16 апреля зафиксировано три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба. В инфекционных больницах республики проходят лечение 23 человека, 14 выздоровели. В стационарах под наблюдением находятся 70 граждан. Всего под наблюдением остаются 2152 человека, сняты в учёта 84.

Кроме того, за сутки с признаками ОРВИ поступило 254 пациента и 33 – с внебольничной пневмонией, из них семь человек в тяжёлом состоянии.

Источник: Вести.Севастополь