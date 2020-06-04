В Крыму выявлен крупный канал сбыта синтетических наркотиков

Сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи по подозрению в распространении наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размере.

Мужчина был задержан при попытке сбыта очередной партии наркотика. В автомобиле подозреваемого правоохранители обнаружили 250 граммов N-метилэфедрона. Житель Керчи 1979 года рождения реализовывал на территории Крыма наркотики посредством «закладок». За незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере злоумышленник может лишиться свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь