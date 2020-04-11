В Крыму выявлен новый случай заражения коронавирусом

В республике Крым обнаружен новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.

Новый пациент из контактного круга заболевшего медика в Ялте. Гражданин уже находился под медицинским наблюдением в боксе, отметил глава Крыма.

«За истекшие сутки один заболевший новый – это Ялта. К счастью, он из той семьи, где уже были положительные результаты – из семьи доктора. У него не было контактов, он находился в боксе изолированном. В этой части нам проще», – рассказал Аксёнов.

Глава Крыма уточнил, что коронавирус был подтвержден только по результатам третьего теста на 10 день. Два предыдущих анализа были отрицательными.

Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская, отметила, что в Крыму отмечается практически бессимптомное протекание болезни и только ближе к 10 дню заболевания чувствуются изменения в организме. Однако все это время человек является разносчиком инфекции, независимо от своего самочувствия.

«На 10-11 день ситуация может резко ухудшиться. Появляется резкое повышение температуры тела, изменение на рентгенограмме легких», – говорит Наталья Пеньковская.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь