В Крыму выявлено 25 новых случаев коронавируса

11 июня 2020     11
В Крыму выявлено 25 новых случаев коронавируса

На утро 11 июня на территории Крыма зафиксировано 25 новых случаев коронавирусной инфекции.

Из них 19 выявлено в ранее известных очагах, четыре – при обращении за медпомощью, два – при лабораторном тестировании здоровых лиц, сообщил Сергей Аксенов.

В Евпатории заболели коронавирусом 15 человек, пять – в Красногвардейском районе, два – в Симферополе, по одному в Бахчисарайском районе, Феодосии и Черноморском районе.

Всего в республике коронавирусом заболели 483 человека, из них 350 уже выписаны по выздоровлению.

Источник: Вести.Севастополь

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