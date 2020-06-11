В Крыму выявлено 25 новых случаев коронавируса

На утро 11 июня на территории Крыма зафиксировано 25 новых случаев коронавирусной инфекции.

Из них 19 выявлено в ранее известных очагах, четыре – при обращении за медпомощью, два – при лабораторном тестировании здоровых лиц, сообщил Сергей Аксенов.

В Евпатории заболели коронавирусом 15 человек, пять – в Красногвардейском районе, два – в Симферополе, по одному в Бахчисарайском районе, Феодосии и Черноморском районе.

Всего в республике коронавирусом заболели 483 человека, из них 350 уже выписаны по выздоровлению.

Источник: Вести.Севастополь