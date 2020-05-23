В Крыму выявлено два новых случая коронавируса

Оба заболевших коронавирусом пациента находились под медицинским наблюдением в обсерваторах. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба Республики Крым.

Один заболевший находился в обсерваторе под наблюдением по контактам по очагу коронавируса в Симферополе. Второй пациент – женщина, приехавшая в Крым из Санкт-Петербурга. По приезду она была помещена в евпаторийский обсерватор. Ее муж, заболевший по месту проживания в Санкт-Петербурге, также госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день всего в Крыму было зафиксировано 326 случаев коронавируса, 152 пациента уже здоровы.

Источник: Вести.Севастополь