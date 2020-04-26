В Крыму выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

Из-за массового заболевания медиков Клиническая больница Симферополя переводится в режим обсерватора. Решение по больнице Красногвардейского района будет принято до конца дня, 25 апреля, сообщили на заседании оперативного штаба.

Из 10 больных у семерых коронавирус протекал бессимптомно, у троих – с пневмонией.

Положительные тесты на коронавирусную инфекцию получены у жителей Белогорска, Джанкойского и Красногвардейского районов, Саки и Симферополя.

Все случаи зафиксированы в ранее выявленных очагах. У семи человек заболевание протекало бессимптомно.

В Крыму выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за сутки Все случаи зафиксированы в ранее выявленных очагах. У семи человек заболевание протекало бессимптомно. Положительные тесты на коронавирусную инфекцию получены у …



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