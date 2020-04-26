В Крыму выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

26 апреля 2020     11
В Крыму выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

Все случаи зафиксированы в ранее выявленных очагах. У семи человек заболевание протекало бессимптомно.

Положительные тесты на коронавирусную инфекцию получены у жителей Белогорска, Джанкойского и Красногвардейского районов, Саки и Симферополя.

Из 10 больных у семерых коронавирус протекал бессимптомно, у троих – с пневмонией.

Из-за массового заболевания медиков Клиническая больница Симферополя переводится в режим обсерватора. Решение по больнице Красногвардейского района будет принято до конца дня, 25 апреля, сообщили на заседании оперативного штаба.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за сутки
В Крыму выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

Все случаи зафиксированы в ранее выявленных очагах. У семи человек заболевание протекало бессимптомно. Положительные тесты на коронавирусную инфекцию получены у …


В Севастополе завершена реконструкция улицы Большая Морская
В Севастополе завершена реконструкция улицы Большая Морская

На исторические места устанавливают архитектурные шары, сделанные из альминского известняка, тестируют фонтаны и светофоры. Все основные работы уже завершены, рассказал …


В Севастополе две стройки Минобороны переведены в режим обсервации
В Севастополе две стройки Минобороны переведены в режим обсервации

Коронавирусная инфекция накануне обнаружена у двоих военных строителей, работающих в Севастополе. Один из заболевших работал на возведении многофункционального медицинского центра …


Ведущая «Орла и Решки» отреагировала на лишение звания «Женщина года»
Ведущая «Орла и Решки» отреагировала на лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко отреагировала на лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года» на своей странице в Instagram. В своем обращении …


В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом

Еще 38 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты