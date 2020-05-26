В Крыму выявлено три новых случая коронавируса

На утро 26 мая в Республике Крым зарегистрированы три новых случая коронавируса: два в Симферополе и один в Алуште. Все они выявлены по результатам лабораторного скрининга у людей, которые общались с ранее заболевшими. В целом за стуки было отобрано 523 пробы на COVID-19.



Как рассказал на брифинге заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков, два случая зафиксированы в старых очагах. А один – у мужчины, который вернулся из-за рубежа и находился на самоизоляции. Тест, взятый у него на 10-ый день после возвращения, дал положительный результат. Сейчас мужчину поместили уже в ковидный госпиталь в Симферополе.

Таким образом, с начала пандемии в республике зарегистрировано 349 случаев новой инфекции.

Источник: Вести.Севастополь