В Крыму выявлено восемь новых заболевших коронавирусом – трое из них медики

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе заседания по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым.

Трое новых заболевших – это медработники из Симферополя, Алушты и Ялты. Одна женщина – средний медперсонал 2-го роддома. Один медработник, транспортировавший больную пожилую женщину из Алушты. А также женщина из среднего медперсонала – в Ялте в Федеральном медико-биологическом агентстве. Среди заболевших есть гражданка Украины. Остальные случаи – из старого очага коронавируса.

Специалистами управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, в отношении которых осуществляются профилактические мероприятия. Глава Крыма отметил, что ситуация с распространением инфекции пока прогрессирует.

Источник: Вести.Севастополь