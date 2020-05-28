В Крыму выявлены еще шесть носителей коронавируса

28 мая 2020     10
В Крыму выявлены еще шесть носителей коронавируса

За минувшие сутки в Республике Крым зарегистрировано 6 новых случаев коронавирусной инфекции. 27 мая было взято 852 пробы. 

Три случая зафиксированы в Сакском районе, это пациенты с внебольничной пневмонией, у которых сейчас в обязательном порядке берут анализы на COVID-19.

Также вирус выявлен у жительницы Симферопольского района, которая работает в Ялте в ПАО “Массандра”, и она контактировала с ранее заболевшим человеком. 

Еще один случай зарегистрирован в Черноморском районе у мужчины, который с признаками пневмонии обратился в Сакскую районную больницу. 

COVID-19 подтвердился у еще одного рабочего дорожно-строительной компании в Симферопольском районе, где первоначально было выявлено сразу 11 заболевших и строительный городок стал обсерватором

Таким образом, с начала пандемии в республике зарегистрирован уже 361 случай коронавируса. 

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

В России за последние сутки наибольшее число новых случаев коронавируса выявили в Москве (2054), Московской области (774) и Петербурге (383). …


В России вылечились 40 процентов зараженных коронавирусом
В России вылечились 40 процентов зараженных коронавирусом

В России за сутки поправились 8785 жителей с коронавирусом. Всего за время эпидемии вылечилась почти 151 тысяча человек. Это примерно …


Число умерших россиян с коронавирусом превысило четыре тысячи
Число умерших россиян с коронавирусом превысило четыре тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 4142, за последние сутки зафиксировано 174 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб …


На Черноморский флот после обучения прибыли 200 младших специалистов
На Черноморский флот после обучения прибыли 200 младших специалистов

На кораблях и в береговых подразделениях Черноморского флота будут нести службу более 200 младших специалистов. 80 человек из числа выпускников …


В Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Головко»
В Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Головко»

Итоги недели на четырех флотах России Главные темы рубрики: – В Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Головко». – 120 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты