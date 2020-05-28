В Крыму выявлены еще шесть носителей коронавируса

За минувшие сутки в Республике Крым зарегистрировано 6 новых случаев коронавирусной инфекции. 27 мая было взято 852 пробы.

Три случая зафиксированы в Сакском районе, это пациенты с внебольничной пневмонией, у которых сейчас в обязательном порядке берут анализы на COVID-19.

Также вирус выявлен у жительницы Симферопольского района, которая работает в Ялте в ПАО “Массандра”, и она контактировала с ранее заболевшим человеком.

Еще один случай зарегистрирован в Черноморском районе у мужчины, который с признаками пневмонии обратился в Сакскую районную больницу.

COVID-19 подтвердился у еще одного рабочего дорожно-строительной компании в Симферопольском районе, где первоначально было выявлено сразу 11 заболевших и строительный городок стал обсерватором.

Таким образом, с начала пандемии в республике зарегистрирован уже 361 случай коронавируса.

Источник: Вести.Севастополь