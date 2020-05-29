В Крыму выявлены восемь новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Республике Крым зарегистрировано 8 новых случаев коронавируса.

Пять заболевших приехали из-за рубежа или контактировали с недавно прибывшими. По одному случаю было выявлено в Сакском районе, Ялте, Алуште и два – в Симферополе.

Три случая были выявлены по результатам анализов на COVID-19 у людей с диагнозами внебольничная пневмония и ОРВИ. Это новые очаги инфекции. Все заболевшие госпитализированы в стационары. Сейчас устанавливается круг их контактов, чтобы взять этих людей под меднаблюдение.

Таким образом, с начала пандемии в республике зарегистрировано уже 369 случаев коронавируса.

Источник: Вести.Севастополь