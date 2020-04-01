В Крыму вырастет число тех, кого будут тестировать на коронавирус

Количество тестов на коронавирус в республике Крым будет увеличено до 700-800 анализов в сутки. Такая возможность наконец появилась, сообщила сегодня на заседании оперативного штаба руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Таким образом больницы должны быть готовы к тому, что число заболевших может резко увеличиться за счет тех, у кого заболевание есть, но протекает бессимптомно.

“В регионах, которые пошли на тестирование второй волны вернувшихся из-за рубежа, количество выявленных случаев увеличилось сразу в 2-3 раза, – рассказала Наталья Пеньковская. – В связи с этим прошу быстрее завершить подготовку Ялтинского обсерватора и развернуть Керченский”.

Накануне прошло федеральное селекторное совещание с региональными управлениями Роспотребнадзора, где было отдано новое распоряжение: все граждане, прибывающие из-за рубежа, должны быть помещены в обсерваторы на 14 суток в тех регионах, где они пересекают границу России. Так в порт Ялты зашел корабль, который был в Греции. На его борту находятся два гражданина России. Ближайшие две недели им предстоит провести в обсерваторе, сообщила Пеньковская.

За минувшие сутки стали известны результаты проб на коронавирус у 20 человек, новых случаев не выявлено.

В обсерваторе Евпатории сейчас живут 13 человек. За минувшие сутки туда принудительно были помещены трое нарушивших режим самоизоляции из Бахчисарая, Феодосии и Советского района. Еще шестерых жителей Крыма, незаконно покинувших свои дома, ищет полиция, сообщил глава МВД по республике.

Еще шесть родителей были привлечены к административной ответственности за то, что их дети уже несколько раз попались разгуливающими по городу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь