В Крыму за неделю ликвидировали более 100 пожаров

19 апреля 2020     15
В Крыму за неделю ликвидировали более 100 пожаров

В Республике Крым за минувшую неделю произошло 114 пожаров. Из них семь – лесные пожары, 77 – возгорания сухой растительности, не причинившие ущерба.

Пресс-служба МЧС Крыма напоминает о том, что с 10 апреля на территории республики установлен особый противопожарный режим. За прошлую неделю спасатели ликвидировали уже семь лесных пожаров.

Во время действия режима гражданам запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, на предприятиях и на землях всех категорий. Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым призывает жителей Крыма отнестись с пониманием к ситуации, соблюдать правила противопожарного режима, не посещать леса и не разводить костры. 

Источник: Вести.Севастополь

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