В Крыму за продажу наркотиков задержали пару рецидивистов

Эксперты идентифицировали изъятое вещество массой около 0,1 грамма, как производное N-метилэфедрона. Подозреваемые дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Железнодорожном районе Симферополя был выявлен факт сбыта двумя жителями города бумажного свёртка с кристаллическим веществом.

Оперативники Симферополя задержали 41-летнего мужчину и 46-летнюю женщину, ранее судимых за незаконный оборот наркотиков.

С больницы Армянска могут снять режим обсерватора 20 апреля В городской больнице Армянска начали проводить контрольные тесты на COVID-19 у персонала и пациентов. Карантин в армянской городской больнице может …



В Крыму за продажу наркотиков задержали пару рецидивистов Оперативники Симферополя задержали 41-летнего мужчину и 46-летнюю женщину, ранее судимых за незаконный оборот наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Железнодорожном …



Тренер Габрилян: Ласицкене прекрасно умеет отдыхать 16:25 Тренер легкоатлетки Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал о процессе подготовки подопечной к соревнованиям. globallookpress.com «В конце каждого сезона я …



Тренер Ласицкене: стараюсь выстраивать тренировочный процесс в обход сознания 16:30 Наставник трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал о своей методике тренировок. РИА Новости …

