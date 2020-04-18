В Крыму за продажу наркотиков задержали пару рецидивистов

Оперативники Симферополя задержали 41-летнего мужчину и 46-летнюю женщину, ранее судимых за незаконный оборот наркотиков.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Железнодорожном районе Симферополя был выявлен факт сбыта двумя жителями города бумажного свёртка с кристаллическим веществом.
Эксперты идентифицировали изъятое вещество массой около 0,1 грамма, как производное N-метилэфедрона. Подозреваемые дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Источник: Вести.Севастополь