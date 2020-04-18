В Крыму за продажу наркотиков задержали пару рецидивистов

18 апреля 2020     9
В Крыму за продажу наркотиков задержали пару рецидивистов

Оперативники Симферополя задержали 41-летнего мужчину и 46-летнюю женщину, ранее судимых за незаконный оборот наркотиков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Железнодорожном районе Симферополя был выявлен факт сбыта двумя жителями города бумажного свёртка с кристаллическим веществом.

Эксперты идентифицировали изъятое вещество массой около 0,1 грамма, как производное N-метилэфедрона. Подозреваемые дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Источник: Вести.Севастополь

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