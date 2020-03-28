В Крыму за соблюдением карантина будут следить МВД и прокуратура

Сотрудники полиции и прокуратуры Крыма будут контролировать соблюдение ограничительных мер по коронавирусу.

Помимо контроля соблюдения карантинного режима сотрудниками территориальных органов полиции, в районы Крыма для проверки будет выезжать комиссия из правоохранителей. В проверочных мероприятиях будет задействовано 100 человек.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал ужесточить наказание за несоблюдение ограничительных мер и подчеркнул, что при их массовом невыполнении, в республике может быть введен комендантский час.

Нарушителей будут привлекать к ответственности. В частности, физические лица ждет арест до 15 суток. Юридические – приостановка деятельности до 90 дней.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь